Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Журналист Иннокентий Шеремет в своей информационно-аналитической программе «Интернет и Шеремет» заявил, что рэперов не надо пускать в Екатеринбург, потому что они романтизируют наркотики и растлевают молодежь. Ролик с передачей опубликован на YouTube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной».

Видеоблогер отметил, в 1990-е и 2000-е считалось, что, если ты не употребляешь наркотики, то ты «лошара, чмошник, маменькин сынок». Однако в ситуацию вмешался фонд Евгения Ройзмана «Город без наркотиков», и через несколько лет на территории Свердловской области «все переменилось наоборот», рассказал Шеремет. По его словам, тех, кто употребляет наркотические вещества, стали считать «торчками и гниющими обезьянами».

Журналист назвал рэперов тварями и выразил мнение, что они приезжают в Екатеринбург и «заново романтизируют наркоманию». Он посоветовал хип-хоп-исполнителям перестать употреблять и «взяться за мозги».

Шеремет признался, что сам он любит творчество групп The Doors и Deep Purple, а также Джими Хендрикса. При этом видеоблогер признал, что в 1960-е и 1970-е годы поклонники этих музыкантов «хипповали, садились на наркотики и дохли как мухи».

6 декабря телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что планирует организовать многодневный рэп-фестиваль на нудистском пляже.

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