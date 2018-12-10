Безработный уралец бросил вызов Гаю Ричи и получил шанс сыграть в кино

Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин бросил в соцсетях вызов британскому режиссеру Гаю Ричи и получил предложение сыграть в новом фильме. Об этом сообщает Starhit в понедельник, 10 декабря.

По словам уральца, он много раз пробовал получить роли в российских сериалах. После неудачных попыток он решил написать своему кумиру и предложить повторить за ним силовую тренировку. В ответ режиссер посоветовал обратиться к актеру Джейсону Стэйтему, объяснив, что спорт — это его профиль.

«Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина — пожалуйста. Ролик отправил актеру в директ. Ни на что не надеялся. Думаю, что они там посмеялись, Стэйтем ответил через пару дней, что передал эстафету Ричи», — рассказал Янин.

Через какое-то время с ним связался кастинг-менеджер с предложением сыграть в новом фильме плохого русского парня. Актер уже встретился с продюсерами и подписал часть документов. Пробы пройдут весной в Европе.

В июне британский режиссер Гай Ричи снял рекламный ролик наушников Beats by Dre с участием известных футболистов. В видео рассказывается история о русском мальчике Андрее, который во дворе своего дома сталкивается с компанией гопников.

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