Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира

В сети появился рекламный ролик наушников Beats by Dre с участием известных футболистов. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

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Режиссером выступил Гай Ричи, снявший «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик». В ролике рассказывается история русского мальчика Андрея, который сталкивается во дворе с гопниками, когда выходит на улицу, чтобы погонять мяч. В ролике также появляются известные спортсмены — Давид Де Хеа, Неймар, Эден Азар, Тьерри Анри, Серена Уильямс и нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.

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