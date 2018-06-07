ФИФА объяснила запрет Чичериной выступать на чемпионате мира

ФИФА объяснила, почему певице Юлии Чичериной запрещено выступать в Ростове-на-Дону на матче чемпионата мира по футболу. Это связано с тем, что мероприятие не может использоваться для политических заявлений. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 июня.

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. В соответствии с регламентом ФИФА матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее в четверг Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА. Артистка в ответ назвала представителей организации «футболобандеровцами».

Чичерина — автор песни «На передовой», посвященной войне в Донбассе, и композиции «Рвать», где в клипе использованы кадры с представителями вооруженных ополченцев Донецкой народной республики.

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