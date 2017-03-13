Чичерина назвала участницу «Евровидения-2017» Юлию Самойлову героем

Российская певица Юлия Чичерина одобрила решение Первого канала отправить на музыкальный конкурс «Евровидение-2017» в Киев исполнительницу с инвалидностью Юлию Самойлову. Об этом музыкант написала в своем Facebook.

«Впервые в жизни буду смотреть "Евровидение" и болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбиции или интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудный момент в агрессивно настроенной среде, героический поступок, какое бы место она не заняла (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру») — для меня она уже победила! Отличный выбор, прекрасный представитель своей страны с мощнейшим духом и потрясающим талантом!» — заявила певица.

Поддержал Самойлову также продюсер Иосиф Пригожин, пишет издание «Правда.ру».

«Я считаю, что подобный шаг со стороны организаторов "Евровидения" и руководства Первого канала является абсолютно блестящим, выверенным и стопроцентным. Я сам лично — вообще против появления "Евровидения" на территории Украины. Это вызов, это политический шаг, но ни в коем случае не музыкальный конкурс. Если говорить про Юлию Самойлову, то это блестящий шаг нашей страны», — подчеркнул он.

О том, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Самойлова, руководство Первого канала объявило вечером 12 марта. Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.