Чичерина стала гражданкой ЛНР и прописалась у «Ночных волков»

Российской певице Юлии Чичериной и ее супругу вручили паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА Новости. Документы артистка и ее муж получили из рук министра внутренних дел Игоря Корнета.

По словам главы администрации Луганска Манолиса Пилавова, указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу подписан главой ЛНР Игорем Плотницким в субботу, 13 мая. «Я думаю, что любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать нашими гражданами», — заявил Пилавов.

Сообщается, что Чичерина получила прописку в Луганске. В этом ей помогли байкеры из местного отделения «Ночных волков».

«Проявила инициативу и обратилась ко мне Юлия, моя подруга, и прописана теперь она у нас в мотоцентре "Ночные волки. Донбасс"», — рассказал глава отделения «Донбасс» Виталий Кишкинов «Прокурор».

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Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами. В частности, в 2015 году она принимала участие в рок-фестивале «Солнце взойдет!» в Луганске.

В сентябре 2016 года певица выпустила клип на песню «На передовой», посвященную защитникам Донбасса. В феврале этого года она представила видео на песню «Рвать», в котором использованы кадры с похорон командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), а также видео Арсения Павлова (Моторола), погибшего в сентябре 2016 года.

Минкульт Украины внес Чичерину в «черный список» деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, «создают угрозу национальной безопасности» страны.

В сентябре 2016 года паспорт ЛНР получил американский боец смешанных единоборств, гражданин России Джефф Монсон. Он лично обратился к Плотницкому с просьбой получить гражданство непризнанной республики.