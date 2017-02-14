Чичерина записала клип c погибшими Гиви и Моторолой

Видео: Чичерина / YouTube

Российская певица Юлия Чичерина выпустила клип на песню «Рвать», посвященный ополченцам Донбасса. Видеоролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В клип вошли кадры боевых действий в Донбассе, а также видео с похорон командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Помимо этого, в ролике появляется Арсений Павлов (позывной Моторола), погибший 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке.

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В сентябре 2016-го Чичерина выпустила клип на песню «На передовой», также посвященный защитникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Чичерина входит в черный список Министерства культуры Украины. В него внесены лица, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности.