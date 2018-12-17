Культура
 
Последние новости
США усилят Украину
В российском регионе объяснили установку памятника турецким солдатам
Завершено расследование дел дебоширивших в Петербурге подростков
Турчинов разозлился на Лаврова и ответил ему на «понятном россиянам языке»
Киев предрек России катастрофу
В Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров»
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл расценки на победу в шоу
В США задумались об увеличении флотилии в Черном море
Новости партнеров

Назван лучший фильм ужасов года

Перейти в «Мою Ленту»

Портал Screen Rant выбрал десять лучших фильмов ужасов 2018 года.

На первом месте оказалась картина «Реинкарнация» — дебют режиссера Ари Астера. Отмечается, что картина «настолько волнующая, что ее, скорее всего, никогда не захочется пересматривать». Актриса Тони Коллет исполнила в ней роль художницы Энни Грэхем, в семье которой происходят мистические вещи после смерти ее матери.

Второе место занял фильм «Тихое место», снятый Джоном Красинки. Он также сыграл главную роль и выступил в качестве сценариста. Сюжет строится вокруг пары с двумя детьми, которая пытается выжить в месте, наполненном слепыми, но реагирующими на любой звук монстрами.

На третьем месте в рейтинге разместился ремейк хоррора 1977 года «Суспирия». Как отмечает портал, «завораживающий и отвратительный» фильм, который снял Лука Гуаданьино, имеет мало общего с оригиналом. Главные роли в нем исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсон и Хлоя Грейс Морец.

Четвертое место досталось британскому хоррору «Истории призраков» Джереми Дайсона и Энди Наймана. В нем снялись Мартин Фриман и Пол Уайтхаус. Пятерку замыкает картина «Выжившая», которую сняла Корали Фаржеа.

В рейтинг вошли такие фильмы, как «Мэнди» Паноса Косматоса, «Аннигиляция» Алекса Гарленда, «Оверлорд» Джулиуса Эйвери, «Маленький незнакомец» Леонарда Абрахамсона и «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина.

В ноябре портал Screen Rant составил список из 15 худших хорроров в истории кинематографа. Самым неудачным фильмом ужасов всех времен признали картину 2018 года «День мертвецов: Злая кровь».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Best Horror Movies of 2018
Названы лучшие фильмы года
Популярные актеры дебютируют в короткометражных хоррорах
Назван худший фильм ужасов всех времен
Другие материалы рубрики
Культура00:0514 декабря

Кто обитает на дне океана

Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
02:0314 декабря

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

16:02Сегодня

Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме

17:02Сегодня

Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк

Культура00:0215 декабря

«Говорят, у нас настоящая война»

Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
00:3314 декабря

Зинчук рассказал подробности аварии и призвал водителей к бдительности

13:33Сегодня

Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года

14:26Сегодня

Жаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному отказали в тепличных условиях

Культура00:0213 декабря

Напрасная юность

Героиню детского ситкома раздели и заставили поклоняться Сатане
11:1313 декабря

В поддержку IC3PEAK устроят вечеринку «?!»

10:12Сегодня

Вайнштейна заподозрили в сексе с Дженнифер Лоуренс

11:45Сегодня

Нажаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному предложили проверить факты

Россия
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
«Конкретная ненависть к конкретному человеку»
Почему российские подростки убивают себя и других
Путин раскрыл детали боевой подготовки членов «Нового величия»
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Силовики устроили облаву на московский вуз и задержали студентов
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
В США задумались об увеличении флотилии в Черном море
США усилят Украину
США рассказали о новых санкциях против России
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Францию назвали «больным человеком Европы»
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Киев предрек России катастрофу
В Киеве ответили на слова Лаврова и дали ему совет
В Туркмении прислушались к просьбе президента и стали массово выписывать штрафы
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Все материалы
Экономика
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Россию уличили в создании зомби из ОПЕК
Сеть магазинов «у дома» исполнит новогодние мечты
Бизнес-навигатор МСП презентовали французским компаниям
В Америке нашли рекордный алмаз с куриное яйцо
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников
Суд отказался прощать драчливую модель Киру Майер
Российские тюремщики отчитались о несуществующих комнатах для больных зеков
Поднятие росгвардейца на руки оценили в 20 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Назван вред вегетарианства
Опровергнут популярный миф о торнадо
Запад испугался С-300В4 в Сирии
Россия понизила эффективность американской ПРО в Европе
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
В Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров»
Шипулин раскрыл подробности визита австрийской полиции
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по плей-офф Лиги Европы
Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Черчесов объяснил предпочтение бразильца лучшему бомбардиру страны
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Назван лучший фильм ужасов года
Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме
Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк
Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»
Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Раскрыто число любителей порно среди россиян
Киселев обесценил заслуги признанной Time человеком года россиянки
Все материалы
Ценности
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Составлен список самой провокационной одежды года
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Испанец поехал на Колыму и замерз
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Смертельно больной мужчина устроил помолвку с любимой на больничной койке
Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии
Определена победительница «Мисс Вселенная»
Привычка нюхать грязные носки довела китайца до реанимации
Все материалы
Саммит большой двадцатки
Дизайн от белоруса, странная «приборка», хитрые амортизаторы и блокировка дифференциала
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Hyundai встроит в Santa Fe сканер отпечатков пальцев
Женщина-водитель попыталась заправить «Теслу» бензином
Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжелого бездорожья
Все материалы
Дом
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
Московским СИЗО нашли оригинальное применение
Квартиру за 20 тысяч рублей в месяц признали самой дешевой в Москве
Названы лучшие для жизни города России
Все материалы