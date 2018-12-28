Россияне облюбовали войну в кино

Россияне чаще всего смотрят военные картины, анимационные фильмы и комедии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в честь Международного дня кино. Данные опубликованы на официальном сайте организации.

За военные фильмы проголосовали 27 процентов опрошенных, за мультфильмы и сказки — 25 процентов, а комедиям отдали предпочтение 24 процента респондентов. В пятерку наиболее популярных жанров также вошли детективы (22 процента) и исторические костюмные фильмы (21 процент).

Отмечается, что военное кино любят люди старше 45 лет, а анимационные картины смотрят респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Комедии чаще выбирает молодежь до 24 лет.

Согласно данным опроса, 83 процента россиян предпочитают смотреть отечественное кино. 40 процентов опрошенных проголосовали за американский кинематограф. На третьем месте оказались французские фильмы, которые набрали 15 процентов голосов. Восемь процентов опрошенных выбрали британские картины. Шесть процентов отдали предпочтение индийскому кино.

26 декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о любимом актере и любимом фильме россиян. Лучшим артистом признали Сергея Безрукова, а главными кинолентами — «Движение вверх» и трилогию «Гоголь».

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