В новом трейлере четвертых «Мстителей» показали опустошенную Землю

В сети появился очередной трейлер блокбастера «Мстители: Финал». Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

«Некоторые люди продолжили жить прежней жизнью. Но не мы. Не мы», — произносит закадровый голос. В это время на экране появляются кадры опустошенной Земли.

Клип впервые презентовали на Супербоуле, финальной игре за звание чемпиона американской Национальной футбольной лиги. Матч состоялся 3 февраля в городе Атланта.

Первый трейлер «Мстителей: Финала» был опубликован в начале декабря 2018 года. Фильм выйдет в российский прокат 25 апреля.

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