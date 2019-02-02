Вышел трейлер нового «Форсажа» без «третьего лысого» Вина Дизеля

Студия Universal выпустила трейлер спин-оффа киносерии «Форсаж» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. Ролик опубликован на YouTube. Премьера фильма намечена в России на 1 августа.

В комментариях под видео пользователи отметили отсутствие персонажа Вина Дизеля, который играл почти во всех частях «Форсажа».

«Слишком мало лысых в кадре. Не круто﻿», — написал один из комментаторов. «Форсаж без Вина Дизеля — не форсаж», — высказался другой. «В смысле?! В "Форсаже" лысиков было как минимум раза в 2 больше! Ущемление!﻿» — возмутился третий. «Где третий лысый?﻿» — вопрошает еще один пользователь.

В 2016 году сообщалось, что Дизель и Джонсон поссорились на съемках «Форсажа 8». Первый даже покинул площадку после работы над одной из сцен со «Скалой». Позже СМИ передавали, что актеры помирились.

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