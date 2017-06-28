Мишель Родригес пригрозила покинуть «Форсаж» из-за сексизма продюсеров

Американская актриса Мишель Родригес пригрозила продюсерам, что может покинуть «Форсаж», если студия не проявит больше уважения к исполнительницам женских ролей. Об этом она написала в своем Instagram.
«"Форсаж 8" вышел в цифровом виде сегодня, надеюсь создатели решат проявить больше любви к женщинам франшизы в следующей части. Или мне придется попрощаться с любимой серией», — говорится в посте.
Восьмая часть франшизы вышла в российский прокат 13 апреля. Несмотря на то, что в фильме появилось два новых женских персонажа (их сыграли Шарлиз Терон и Хелен Миррен), экранное время Родригес сильно сократили, отмечает The Guardian. Картина была сфокусирована на персонажах Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона.
Ранее Родригес заявляла в интервью, что является «тотальной, абсолютной, чистейшей феминисткой», и что ей сложно смириться с тем, что «Форсаж 8» не несет никакого послания женщинам.