Вышел первый трейлер новых «Мстителей»

В сети появился трейлер фильма «Мстители 4». Ролик опубликован на YouTube-канале «MARVEL Россия».

«Для тех, кто был с нами с самого начала. Для тех, кто присоединился в пути. Для лучших фанатов во Вселенной. Этот трейлер для вас. С большой любовью и благодарностью за терпение», — написали режиссеры картины Энтони и Джо Руссо в своем аккаунте в Twitter.

В ролике можно увидеть Роберта Дауни Младшего, Криса Хемсворта, Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало и Джереми Реннера. При этом в видео не появилась Бри Ларсон, которая была анонсирована в титрах третьей части.

Судя по трейлеру, Железному человеку, Капитану Америке, Черной Вдове, Халку и Соколиному глазу вновь придется сразиться с злодеем Таносом.

Ожидается, что фильм выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае.

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