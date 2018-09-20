Создатели «Мстителей» выложили фото со съемочной площадки с секретом

В Twitter-аккаунте братьев Энтони и Джо Руссо, режиссеров фильма «Мстители: Война Бесконечности», появилось фото со съемочной площадки с призывом «искать тщательней». Поклонники супергеройской франшизы внимательно изучили снимок на предмет спойлеров к четвертой части «Мстителей», над которой работают Руссо.

Многие подписчики кинематографистов посчитали, что секрет заключается в стремянках и других предметах, которые похожи на буквы. Один из них увидел на съемочной площадке четыре буквы «А». Другие посчитали, что это след иллюминатов и анонс нового мультфильма про Шрека.

На фото запечатлен Джо Руссо, работающий за ноутбуком. Один из интернет-пользователей обратил внимание на футуристический предмет, расположенный слева от режиссера. Подписчики заявили, что такой же аппарат присутствовал в предыдущих фильмах серии Marvel в штаб-квартире «Мстителей». Другие отметили, что этот предмет также встречался в ленте «Человек-муравей и Оса». Режиссеры не ответили пользователям, верна ли их догадка.

«Мстители: Война Бесконечности» вышли в прокат в мае, став 19-м по счету фильмом кинематографической вселенной Marvel. Премьера сиквела запланирована на май 2019 года.

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