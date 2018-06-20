Названы лучшие фильмы полугодия

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Издание The Guardian составило список лучших кинокартин, вышедших с начала года. В перечень вошли 38 фильмов, британская премьера которых состоялась в 2018-м.

Кинокритики отметили супергеройские ленты вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера», мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф франшизы о джедаях «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и хоррор «Тихое место». В список также попала российская драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Помимо этого, в перечне — исторические драмы «120 ударов в минуту», «Секретное досье», «Темные времена», биографическая комедия «Тоня против всех», фильмы «Форма воды», «Квадрат», «Леди Берд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

19 июня картина «Черная пантера» получила премию MTV Movie & TV Awards в номинации «Лучший фильм». С ней за этот приз боролись ленты «Мстители: Война бесконечности», «Улетные девчонки», «Оно» и «Чудо-женщина».

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