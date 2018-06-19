Назван лучший фильм по версии MTV

Фантастический супергеройский фильм «Черная пантера» получил премию MTV Movie & TV Awards в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщается в Twitter кинонаграды.

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«Эта картина не только для "цветных" — она универсальная для всех. Это то, что я действительно хочу до всех донести», — цитирует CNN слова Майкла Б. Джордана на церемонии вручения премии. Актер сыграл в фильме главного антагониста.

С «Черной пантерой» соперничали ленты «Мстители: Война бесконечности», «Улетные девчонки», «Оно» и «Чудо-женщина».

В марте сообщалось, что картина режиссера Райана Куглера стала самым кассовым супергеройским боевиком. Она собрала в американском прокате 630,9 миллиона долларов.

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