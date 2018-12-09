Трейлер новых «Мстителей» побил рекорд

Трейлер фильма «Мстители 4» набрал 289 миллионов просмотров за сутки и побил исторический рекорд. Он опередил предыдущего рекордсмена — трейлер картины «Мстители: Война бесконечности» (230 миллионов), а также обогнал тизер ленты «Король Лев» (224,6 миллиона).

Студия Marvel поблагодарила фанатов в Twitter. «Спасибо, что были с нами от начала и до конца», — отмечается в посте.

Ожидается, что четвертые «Мстители» выйдут в российский прокат 25 апреля.

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