Машков оценил новый статус театральной школы Олега Табакова

Московская театральная школа Олега Табакова после постановления правительства сможет ввести интегрированную программу среднего общего и высшего образования, заявил художественный руководитель «Табакерки», народный артист России Владимир Машков. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 декабря.

По его словам, предстоит решить еще много организационных вопросов, но главное, что студенты смогут получить в школе диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Актерское искусство».

«Идея о раннем актерском образовании возникла у Олега Павловича Табакова еще в 1974 году, с организации театрального кружка в Доме пионеров на Стопани, куда он набрал десятиклассников, которые составили впоследствии "костяк" его первого курса в ГИТИСе», — рассказал Машков.

Он отметил, что педагоги отбирают талантливых детей по всей стране, после чего они все живут и участям в одном месте. Еще один важный момент, по его словам, — все педагоги школы являются ведущими артистами Театра Олега Табакова.

«Артисты-педагоги выходят на сцену театра каждый вечер, и студенты могут убедиться в действенности их "науки". Более того, педагоги играют со своими студентами на одной сцене», — добавил, он комментируя инициативу наделить театральную школу статусом высшего учебного заведения.

Владимир Машков выразил уверенность в том, что этот образовательный эксперимент пройдет успешно, а также выразил благодарность президенту Владимиру Путину за поддержку проекта.

Ранее вышло постановление правительства, наделяющее статусом высшего учебного заведения театральную школу Олега Табакова.

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