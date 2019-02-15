Новость об уходе Машкова из кино назвали «бурей в стакане»

В Московском театре Олега Табакова заявили, что считают «бурей в стакане» новость об уходе народного артиста России Владимира Машкова из кино. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в пятницу, 15 февраля.

В пресс-службе театра отметили, что пока их художественный руководитель не может сниматься так же активно, как раньше. Это связано с большой загруженностью на спектаклях. «В данный момент он не снимается в кино, но об уходе из него речи не было», — пояснили там.

14 февраля Машков рассказал, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он планирует оставить карьеру актера. Он объяснил это нехваткой времени и при этом не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа.

В апреле 2018 года артиста назначили новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью».

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