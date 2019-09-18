В театральной школе имени Табакова оценили новую программу подготовки актеров

В Московской театральной школе имени Олега Табакова «с воодушевлением» приняли решение ввести специальную систему обучения для будущих актеров. Об этом рассказал художественный руководитель театра Владимир Машков, передает РИА Новости.

Машков отметил, что в учебную программу ввели новые предметы, которые помогут развить интеллект и эмоциональность будущих актеров. Отмечается, что в процессе обучения студенты уже заняты в постановках на сцене. Машков добавил, что выпускники школы вынуждены поступать в вузы, несмотря на то, что готовы к серьезным ролям, и должны учиться заново. По его мнению, это может привести к профессиональной деформации.

Провести эксперимент на базе школы Табакова поручил президент Владимир Путин. Ответственными за это назначили премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

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