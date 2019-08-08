В Москве пройдет концерт Кирилла Ритхера под открытым небом

Пианист и композитор Кирилл Рихтер 14 сентября даст последний сольный концерт в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие под открытым небом пройдет в Зеленом театре ВДНХ совместно с Roofevents. К выступлению будет подготовлена специальная программа из трех взаимосвязанных частей — своеобразное повествование о творческом пути 29-летнего музыканта.

Сначала композитор сыграет на фортепиано несколько пьес, с которых он начинал свой путь, а во второй части к нему присоединятся виолончелист Август Крепак и скрипачка Алена Зиновьева. Кроме того, прозвучат композиции из альбома CHRONOS, а оркестровая часть концерта пройдет под управлением дирижера Станислава Малышева.

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