В Москве покажут бродвейский мюзикл «Первое свидание»

В Театре МДМ покажут первый в России бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу, организованное театральными компаниями «Фэнси Шоу» и «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева, состоится 23 сентября. Фойе театра превратят в бар — именно там будет разворачиваться действие мюзикла.

«Мы уверены, что этот необычный формат театрального вечера полюбится и театралам, а в особенности, поклонникам мюзиклов, и завсегдатаем клубов, и вообще всем, кто любит красиво, необычно и осмысленно проводить свободное время в хорошей компании», — отметил театральный продюсер Дмитрий Богачев.

Главные роли в «Первом свидании» исполнят такие актеры, как Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко и Александр Казьмин.

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