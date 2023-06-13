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12:32, 13 июня 2023Культура

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила, что родила второго ребенка

Фото: @dradlov

Российская актриса театра и кино, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила, что родила второго ребенка. Артистка опубликовала фото с новорожденным сыном в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шмыкова поведала, что родила 11 июня в час ночи, а также обнародовала имя второго сына. Вместе со своим супругом, диджеем Даниилом Радловым, артистка решила назвать новорожденного Лукой.

«Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек. Его имя приснилось мне накануне, мы это обсудили, решили подержать его в голове и подумать. А вскоре начались схватки, мы сходили в экопарк, понаблюдали за животными, погуляли в ожидании их учащения, и ближе к полуночи начались роды», — написала актриса.

Шмыкова также воспитывает сына Корнея, которого родила в 2017 году в Лос-Анджелесе. Отцом ребенка является первый супруг звезды «Чик», оператор Евгений Козлов. О том, что пара рассталась, стало известно в 2021-м. Тогда Шмыкова впервые вышла в свет с новым возлюбленным Радловым, а спустя год диджей и актриса заключили брак.

Ранее 42-летняя российская актриса и звезда сериала «Пищеблок» Равшана Куркова сообщила, что родила второго ребенка.

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    Анастасия Астахова
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