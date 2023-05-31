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11:55, 31 мая 2023Культура

Звезда «Пищеблока» Равшана Куркова родила второго ребенка

Звезда «Пищеблока» Равшана Куркова сообщила, что в марте родила второго ребенка
Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

42-летняя российская актриса и звезда сериала «Пищеблок» Равшана Куркова сообщила, что родила второго ребенка. Новостью о пополнении в семье артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса поведала, что родила дочь два месяца назад, однако не стала раскрывать ее имени, а также рассказывать о том, кто является отцом ребенка.

«Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», — написала артистка, опубликовав архивные фото во время второй беременности.

Куркова уже воспитывает трехлетнего сына Гаспара, которого родила от бизнесмена Сергея Амаряна в 2020 году. Через несколько месяцев после рождения первенца пара прекратила отношения.

Ранее стало известно, что 83-летний американский актер Аль Пачино станет отцом в четвертый раз.

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    Анастасия Астахова
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