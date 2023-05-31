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09:44, 31 мая 2023Культура

83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

83-летний актер Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

83-летний американский актер Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, возлюбленная артиста, 29-летняя продюсер Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности. Пол будущего ребенка пары не раскрывается.

Об отношениях Пачино и Альфалла стало известно в апреле прошлого года.

До романа с актером девушка состояла в отношениях с фронтменом группы Rolling Stones Микком Джаггером. На тот момент Альфалле было 22 года, а музыканту — 74. В 2018-м продюсер начала встречаться с миллиардером Николасом Берггрюном, возраст которого сейчас составляет 61 год. Девушку также видели в компании 91-летнего режиссера и актера Клинта Иствуда, который, по ее словам, является лишь другом семьи.

У Аль Пачино уже есть трое детей, рожденных от разных женщин, — 33-летняя дочь Джулия Мария Пачино, а также 22-летние близнецы Антон Джеймс Пачино и Оливия Роуз Пачино. На момент совершеннолетия четвертого ребенка звезде трилогии «Крестный отец» исполнится 100 лет.

В начале мая сообщалось, что 79-летний актер Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз.

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    Анастасия Астахова
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