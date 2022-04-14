Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой

Американский актер Аль Пачино начал встречаться с 28-летней кинопродюсеркой Нур Альфаллой

Американский актер Аль Пачино начал встречаться с 28-летней кинопродюсеркой Нур Альфаллой. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свой источник.

Звезду трилогии «Крестный отец» и его подругу заметили во время ужина в одном из ресторанов Калифорнии. Отмечается, что 81-летний артист и Альфалла начали встречаться во время пандемии. «Она была с Алом некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца», — отметил инсайдер.

Отмечается, что ранее Альфалла состояла в отношениях с 78-летним фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и 60-летним германо-американским миллиардером Николасом Берггрюеном. Девушку также видели в компании 91-летнего режиссера и актера Клинта Иствуда, который, по ее словам, является лишь другом семьи.

В ноябре 2021 года сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с 22-летней моделью Винетрией после развода с Ким Кардашьян. 44-летний Уэст и Винетрия посетили баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе, где их сфотографировали. Близкий к музыканту инсайдер подтвердил, что хип-хоп-артист и 22-летняя манекенщица начали встречаться.

