Американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с 22-летней моделью Винетрией. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

44-летний Уэст и Винетрия посетили баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе, где их сфотографировали. Близкий к музыканту инсайдер подтвердил, что хип-хоп-артист и 22-летняя манекенщица начали встречаться. Пару также заметили вместе во время записи интервью Уэста Drink Champs и на воскресной службе в конце октября.

Отмечается, что информация об этом стала появляться на фоне слухов о романтических отношениях экс-супруги рэпера Ким Кардашьян с 27-летним американским актером Питом Дэвидсоном.

Ранее Ким Кардашьян при разводе с Канье Уэстом выкупила их общий особняк. За роскошный дом американская телезвезда заплатила бывшему мужу 20 миллионов долларов.