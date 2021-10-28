Альбом Канье Уэста собрал более миллиарда прослушиваний за два месяца

Последний альбом американского рэпера Канье Уэста набрал более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify за два месяца. Об этом сообщает Digital Music News.

Альбом Donda, выпущенный в августе, уже в первый день после релиза собрал на платформе 94 миллиона прослушиваний. Тем не менее он уступил работе Дрейка Certified Lover Boy, которая достигла миллиардной отметки еще 2 октября.

29 августа компания Universal Music издала десятый студийный альбом Канье Уэста Donda. Уэст обвинил лейбл в том, что они выпустили пластинку без его ведома и согласия. Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября. Впервые музыкант анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года.

В преддверии выпуска Donda хип-хоп-артист организовал три мероприятия с живой презентацией альбома. Последняя вечеринка, на которой присутствовала экс-супруга рэпера Ким Кардашьян в свадебном платье, состоялась 27 августа в Чикаго. После нее, по словам менеджера исполнителя, пластинка должна была быть доступна для прослушивания, однако этого не произошло.