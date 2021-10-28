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Альбом Канье Уэста собрал более миллиарда прослушиваний за два месяца

Десятый альбом рэпера Канье Уэста Donda набрал миллиард прослушиваний в сервисе Spotify
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Фото: Reuters

Последний альбом американского рэпера Канье Уэста набрал более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify за два месяца. Об этом сообщает Digital Music News.

Альбом Donda, выпущенный в августе, уже в первый день после релиза собрал на платформе 94 миллиона прослушиваний. Тем не менее он уступил работе Дрейка Certified Lover Boy, которая достигла миллиардной отметки еще 2 октября.

29 августа компания Universal Music издала десятый студийный альбом Канье Уэста Donda. Уэст обвинил лейбл в том, что они выпустили пластинку без его ведома и согласия. Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября. Впервые музыкант анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года.

В преддверии выпуска Donda хип-хоп-артист организовал три мероприятия с живой презентацией альбома. Последняя вечеринка, на которой присутствовала экс-супруга рэпера Ким Кардашьян в свадебном платье, состоялась 27 августа в Чикаго. После нее, по словам менеджера исполнителя, пластинка должна была быть доступна для прослушивания, однако этого не произошло.

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