Ким Кардашьян выкупила дом у бывшего мужа

Американская телезвезда Ким Кардашьян при разводе с рэпером Канье Уэстом выкупила их общий особняк в Hidden Hills. За роскошный дом знаменитость заплатила бывшему мужу 20 миллионов долларов, сообщает портал TMZ.
В конце сентября Уэст подписал документы об отказе от своей доли недвижимости — теперь поместье полностью принадлежит его бывшей супруге. Материальную компенсацию Кардашьян выплатила рэперу наличными, причем сумма оказалась в три раза меньше реальной стоимости дома.
В 2014 году пара купила особняк за 20 миллионов долларов, но позже Уэст нанял известного бельгийского дизайнера и практически с нуля перестроил все на участке. В доме появились отдельный тренажерный зал, баскетбольная площадка, бассейн и две кухни — за счет изменений его итоговая стоимость выросла до 60 миллионов долларов.
С момента подачи заявления на развод Ким живет в особняке и считает его самым важным объектом при разделе имущества. Главной причиной, по которой телезвезда решила оставить дом себе, она назвала комфорт их с Канье Уэстом детей. В конце апреля знаменитость решила построить на заднем дворе игровую зону. Детская площадка похожа на уменьшенную копию общины Hidden Hills — там установили миниатюрную пожарную станцию, магазин косметики, закусочную в ретро-стиле, продуктовый магазин, небольшой коттедж и похожий на Lego замок с двумя башнями.