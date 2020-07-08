Канье Уэст начал строить мегаособняк

Американский рэпер Канье Уэст начал строительство нового дома на территории своего ранчо в штате Вайоминг, США. Об этом пишет TMZ.

Разрешение на работы получено в городе Коди. Мегаособняк заменит собой все постройки, находящиеся на участке рэпера. Площадь будущего здания на побережье озера составит 52 тысячи квадратных футов — это около 48 соток.

В доме, как сообщает издание, будет 10 спален. Здесь поселится сам Уэст, а также его жена Ким Кардашьян с четырьмя детьми. На территории появятся и два подземных гаража площадью 10 тысяч квадратных футов (примерно девять соток).

Также в документах говорится, что, если Уэсту понадобится новая септическая система для дома, он обязан оформить еще одно разрешение на сточные воды. Вероятно, это связано с тем, что ранчо находится рядом с водой.

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