Канье Уэст избавится от своего огромного ранчо

Американский рэпер Канье Уэст выставил на продажу участок земли за 11 миллионов долларов

Американский рэпер Канье Уэст решил избавиться от своего огромного ранчо под названием Monster Lake в городе Коди штата Вайоминг. За выставленный на продажу объект он попросил 11 миллионов долларов, сообщает New York Post.

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Рэпер владел участком земли в 3,8 тысячи акров (более 1,5 тысячи гектаров) с 2019 года. Тогда он потратил на объект 8 миллионов долларов. Во владении артиста находилось восемь жилых построек, ресторан, конференц-залы, территория для проведения мероприятий, а также сараи и загоны для лошадей.

По документам рэперу принадлежит половина собственности, вторую он арендует у правительства. На данный момент неизвестно, с чем именно связана продажа имущества. Представители издания обратились к рэперу за комментариями. Уэст также владеет еще одним ранчо в 6,7 тысячи акров (2,7 тысячи гектаров), в которое он вложил 14,5 миллиона долларов.

В июле 2020 года до развода с Ким Кардашьян Канье Уэст начал строить на территории ранчо мегаособняк. Площадь постройки должна была достигнуть 52 тысяч квадратных футов (около 48 соток). Рэпер планировал поселиться там вместе с супругой и четырьмя детьми.