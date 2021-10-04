Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили вместе после ужина в ресторане

Американского рэпера Канье Уэста и его экс-супругу, знаменитость Ким Кардашьян недавно заметили после совместного ужина. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, пара продолжает поддерживать тесные отношения. Журналисты заметили, как оба покидали ресторан поздно вечером, после встречи с друзьями. В конце званого ужина Кардашьян в облегающем комбинезоне села на пассажирское сиденье автомобиля, за рулем которого был Уэст. Приятели бывшей звездной четы расположились на задних сиденьях.

О том, что Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака, стало известно в феврале этого года. Вся семья 40-летней знаменитости поддержала ее решение. Отмечалось, что у пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.

В августе телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на презентации альбома рэпера Канье Уэста Donda в подвенечном наряде. Кардашьян вышла на сцену в белом свадебном платье в пол бренда Balenciaga во время финальной песни шоу — No Child Left Behind.