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05:33, 10 мая 2023Культура

Роберт Де Ниро сообщил о рождении седьмого ребенка

79-летний актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Актер Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста издания ET Canada, который во время интервью сказал, что у артиста шесть детей.

«Вообще-то, семь. Совсем недавно у меня родился ребенок», — уточнил 79-летний де Ниро.

Актер признался, что старается быть любящим родителем, однако иногда ему приходится быть и строгим. «Без этого не обойтись с детьми. Мне не нравится диктовать правила и тому подобное, но иногда у вас просто нет выбора. Думаю, любой родитель скажет вам то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно по отношению к детям, дать им преимущество, но иногда не можете», — отметил он.

Вскоре информацию о седьмом ребенке подтвердил официальный представитель актера. Пол и имя малыша пока не разглашаются, как и имя его матери.

Ранее сообщалось, что новый фильм «Убийцы цветочной луны» американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Одну из главных ролей в ленте сыграл Роберт де Ниро. Вместе с ним снялись Леонардо ДиКаприо, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

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Екатерина Подвигина
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