Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:57, 28 марта 2023Культура

Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза

Новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет в мировой прокат в октябре

Кадр: фильм «Убийцы цветочной луны»

Новый фильм «Убийцы цветочной луны» американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Об этом пишет Variety.

Триллер попадет в ограниченный мировой прокат 6 октября 2023 года, а затем станет доступен для всех зрителей Apple TV+ с 20 октября. Появятся ли «Убийцы цветочной луны» в кинотеатрах России, пока неизвестно. Предположительно, в текущем году ленту представят на Каннском кинофестивале, что ознаменует возвращение постановщика в ряды участником смотра, где он не презентовал свои картины с 1985 года.

Материалы по теме:
«Всё везде и сразу» выиграл семь «Оскаров». Как прошла церемония вручения главных кинонаград
«Всё везде и сразу» выиграл семь «Оскаров».Как прошла церемония вручения главных кинонаград
13 марта 2023
Кира Найтли сыграла охотницу на знаменитого маньяка в триллере «Бостонский душитель». Почему его стоит увидеть?
Кира Найтли сыграла охотницу на знаменитого маньяка в триллере «Бостонский душитель».Почему его стоит увидеть?
22 марта 2023

В основу фильма лег роман Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет рассказывает о расследовании убийств, которое проводило ФБР в индейском поселении Осейджей, штат Оклахома, в 1920-х. В рамках разбирательства федеральные агенты выходят на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением. Главные роли в «Убийцах» исполнили такие голливудские звезды, как Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Ранее актер Брендан Фрейзер рассказал, что испытал счастье после первой номинации на «Оскар» — в этом году он был представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Кит». «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил Фрейзер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем
Белый дом заявил о желании дипломатического урегулирования с КНДР
Названы самые распространенные болезни москвичей
Раскрыта возможная причина убийства найденной на мусорной площадке россиянки
В России задумались о выпуске госдолга в юанях
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране
Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Глава МОК объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов
Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией
Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.