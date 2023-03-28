Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза

Новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет в мировой прокат в октябре

Новый фильм «Убийцы цветочной луны» американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Об этом пишет Variety.

Триллер попадет в ограниченный мировой прокат 6 октября 2023 года, а затем станет доступен для всех зрителей Apple TV+ с 20 октября. Появятся ли «Убийцы цветочной луны» в кинотеатрах России, пока неизвестно. Предположительно, в текущем году ленту представят на Каннском кинофестивале, что ознаменует возвращение постановщика в ряды участником смотра, где он не презентовал свои картины с 1985 года.

В основу фильма лег роман Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет рассказывает о расследовании убийств, которое проводило ФБР в индейском поселении Осейджей, штат Оклахома, в 1920-х. В рамках разбирательства федеральные агенты выходят на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением. Главные роли в «Убийцах» исполнили такие голливудские звезды, как Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Ранее актер Брендан Фрейзер рассказал, что испытал счастье после первой номинации на «Оскар» — в этом году он был представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Кит». «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил Фрейзер.