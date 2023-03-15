Линдси Лохан объявила о беременности

Актриса Линдси Лохан объявила, что ждет первенца

36-летняя американская актриса Линдси Лохан объявила о том, что ждет первенца. Об этом сообщает DailyMail с ссылкой на социальные сети звезды.

О скором пополнении в семье артистки и ее супруга, помощника вице-президента компании Credit Suisse Бадера Шаммаса, в браке с которым Лохан состоит с июля прошлого года, стало известно, когда звезда опубликовала фотографию детского комбинезона с надписью «Скоро» в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Позже актриса подтвердила изданию информацию о том, что она находится в положении. «Мы очень счастливы за это благословение в нашей жизни, и мы не можем дождаться момента, когда станем родителями», — поведала звезда фильма «Ловушка для родителей».

О том, на каком сроке находится актриса, а также о поле будущего ребенка не сообщается.

Ранее представитель барбадосской певицы Рианны подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком.