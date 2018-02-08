Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино

Журнал People составил список культовых эротических сцен в истории мирового кинематографа и привел комментарии участвовавших в них актеров и актрис.

В перечень вошли сцены из «Титаника» с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, «Призрака» с Деми Мур и Патриком Суэйзи, «Красотки» с Джулией Робертс, «Девичника в Вегасе» с Кристен Уиг и Джоном Хэммом и «Валентинки» с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом, эпизоды фильмов «Сумерки. Сага. Рассвет» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном, «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Нилом Патриком Харрисом и «Бал монстров» с Холли Берри и Билли Бобом Торнтоном.

Авторы также включили в перечень лесбийский секс персонажей Натали Портман и Милы Кунис в «Черном лебеде» и любовную сцену из фэнтезийного сериала «Игра престолов» с Китом Харингтоном в роли Джона Сноу и Эмилией Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен.

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Издание привело отрывки из различных интервью с актерами, которые поделились впечатлениями от участия в эротических эпизодах. Многие отметили, что съемки давались с трудом. «В "Сумерках" от нас требовали сделать самую эпичную сцену секса всех времен. Она должна была выглядеть сверхъестественной, потусторонней, нечеловечной, как лучший секс, который можно представить. И мы думали: ***** [Черт возьми], как же мы с этим справимся?», — рассказывала Стюарт.

Портман утверждала, что чувствовала себя весьма неловко в «Черном лебеде» с ее давней подругой Кунис: «Я почти убедилась, что сделать это было бы гораздо легче с кем-то, кого ты не знаешь. Но все равно здорово было снимать сцену с подругой, потому что мы могли шутить над этим».

«Я обожаю, когда мы добираемся до неприличных сцен», — высказывалась Кларк о сексе Джона Сноу и Дейенерис. Приятные воспоминания остались также у Кейт Уинслет: «Это было довольно красиво. Я помню, когда камера перестала снимать и он [Ди Каприо] встал и ушел, я лежала там и думала: "Как жаль, что это закончилось"».

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