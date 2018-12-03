Британцы сняли фильм про убийство козла на мертвом языке

Короткометражный фильм на мертвом вавилонском языке сняли лингвисты Кембриджского университета Великобритании. Ученые специально восстановили его для картины вплоть до звуков, сообщает Daily Mail.

Лента получила название «Бедный человек из Ниппура», она длится 20 минут. В центре истории — молодой человек, который решил отомстить за убийство своего козла чиновником. Действие происходит две тысячи лет назад.

«Реконструкция звуков мертвого языка сродни искусству, но с вавилонянами нам повезло, у нас есть транскрипции их языка в греческом алфавите. Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом, что помогает, потому что звуки семитских языков, как правило, намного более устойчивы, чем индоевропейских», — пояснил профессор Мартин Уортингтон.

Вавилонский язык был распространен в Месопотамии на протяжении двух тысяч лет до рождества Христова, а затем стал исчезать, пока полностью не перестал существовать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!