Создатели «Дэдпула 2» выпустят детскую версию фильма с новыми сценами

20th Century Fox / YouTube

В сети появился трейлер фильма «Жил-был Дэдпул» (Once Upon A Deadpool), перевыпуска фантастического боевика «Дэдпул 2» с возрастным рейтингом «от 13 лет». Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.

В клипе Дэдпул читает рождественскую сказку актеру Фреду Сэвиджу, примотанному к кровати изолентой. В подписи к видео указано, что лента с дополнительными сценами, которых не было в оригинальном фильме, появится в кинотеатрах 12 декабря. Российская премьера запланирована на 3 января 2019 года.

Судя по описанию, из ремейка «Дэдпула 2» вырежут большинство сцен насилия и содержащих нецензурную лексику. Отмечается, что часть кассовых сборов пойдет на благотворительность — ее пожертвуют в организацию по борьбе с онкологическими заболеваниями **** Cancer (***** [Нахрен] рак).

«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча — сиквел картины 2016 года и 12-й фильм из киносерии «Люди Икс». Он вышел в прокат 17 мая. Первый «Дэдпул» был признан самой возмутительной картиной 2016 года.

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