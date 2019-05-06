Россия ответила Литве на запрет въезда Лепса в страну

Посольство России в Литве отреагировало на решение МВД республики запретить музыканту Григорию Лепсу въезжать на территорию страны. Комментарий был опубликован на сайте дипломатического представительства.

На просьбу портала «Спутник Литва» рассказать о своем отношении к решению МВД республики внести артиста в список нежелательных лиц представители посольства ответили: «Мы уже комментировали это абсурдное решение, но нас, к сожалению, не услышали. Не удивимся, если инициаторы очередного запрета еще вспомнят Лепса, и, думаем, не раз».

Певцу запретили въезжать на территорию республики 3 мая. По словам вице-министра иностранных дел Литвы, причиной стало «то, что инкриминируется ему в США». Лепса внесли в черный список в США в 2013 году из-за подозрений в связи с преступной группировкой «Братский круг». Ему также запрещено приезжать в Израиль и на Украину, потому что, по мнению Киева и Тель-Авива, музыкант поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».

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