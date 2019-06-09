Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, узнать точную причину произошедшего не представляется возможным. «Я покопаюсь, но до сути мы все равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали», — отметил певец.

Лепс считает, что инцидент не связан с политическими взглядами лидера коллектива Андрея Макаревича. «Музыка и политика — вещи разные. По крайней мере, для меня», — заключил собеседник радиостанции.

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Ранее 9 июня Макаревич заявил, что решение об отмене выступления приняли организаторы. «Они сказали, что они по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал все, что я знаю», — подчеркнул он.

Предполагалось, что группа исполнит две композиции, какие именно — не уточнялось. Многие пользователи соцсетей негативно высказались по поводу готовящегося выступления «Машины времени».

В конце мая, отвечая на нападки по поводу выступления на Дне России, Макаревич заявил, что все, кто критикует его, не являются поклонниками его творчества. «Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — говорил он.

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