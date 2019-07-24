Латвийский министр оправдался за любовь к Лепсу

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, комментируя критику в свой адрес за посещение выступления Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришел на концерт Лаймы Вайкуле, а не российского певца. Об этом пишет «Европейская правда».

Гиргенс добавил, что у него нет оснований вносить Лепса в «черный список», поскольку для этого нужен сигнал со стороны компетентных органов. Также, по словам главы МВД, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль.

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«Напомню, Лайма Вайкуле получила особую благодарность от президента Латвии — за выдающийся вклад в латвийскую и мировую музыку», — отметил Гиргенс.

За посещение выступления Лепса главу латвийского МВД раскритиковал министр юстиции Янис Борданс. Ранее в июле он уточнил, что Гиргенс сидел в первых рядах концертного зала, унизив свое государство. Кроме того, по словам Борданса, Лепс приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам, поэтому ему должен быть запрещен въезд в Латвию.

В мае певцу запретили въезжать на территорию Литвы. Лепса также внесли в черный список в США в 2013 году из-за подозрений в связи с преступной группировкой «Братский круг». Кроме того, ему запрещено приезжать в Израиль и на Украину, потому что, по мнению Киева и Тель-Авива, музыкант поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».

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