Латвийского министра распекли за любовь к Лепсу

Главу МВД Латвии Сандиса Гиргенса раскритиковали за посещение концерта российского певца Григория Лепса. Недовольство его поступком выразил министр юстиции Янис Борданс, сообщает портал Delfi.

«Это также кричаще, как тот случай, когда Russia Today [в студии] Латвийского телевидения устроило шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах [на концерте Лепса], чтобы унизить латвийское государство», — объяснил он суть претензии к Гиргенсу.

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Кроме того, министр юстиции выразил недовольство из-за того, что певцу разрешен въезд в республику. Он напомнил, что Лепс «приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам», из-за чего ему запрещен въезд в соседнюю страну.

В мае певцу запретили въезжать на территорию Литвы. Лепса также внесли в черный список в США в 2013 году из-за подозрений в связи с преступной группировкой «Братский круг». Ему также запрещено приезжать в Израиль и на Украину, потому что, по мнению Киева и Тель-Авива, музыкант поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».

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