Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину из-за Крыма

Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госпроганслужбу Украины.

В воскресенье, 31 января, украинские пограничники остановили в пропускном пункте аэропорта Борисполь гражданина Республики Белоруссии, ранее посещавшего территорию Крыма. По данным местных СМИ, им оказался музыкант, солист группы «Песняры» Валерий Дайнеко. В сентябре 2020 года певец принимал участие в фестивале «Дорога на Ялту».

«Пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — рассказали представители Госпогранслужбы Украины. В пресс-службе также уточнили, что за нарушение украинского законодательства исполнителю запретили въезд в страну на три года. После отказа во въезде певец вылетел из киевского аэропорта в Минск.

Ранее сообщалось о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов. В стоп-листе оказались Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.