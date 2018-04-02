Трампа превратили в свинью

Свежий номер журнала New York Magazine вышел с портретом Дональда Трампа на обложке, но вместо носа дизайнеры пририсовали президенту США свиное рыло. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Яшар Али.

Фотоколлаж сопровождается надписями «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, глупец». При этом сам главный материал номера озаглавлен «501 день в болоте» и посвящен политике 45-го президента США.

17 февраля официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в США есть две группы, которые за последнее время внесли в обстановку в стране больше хаоса, чем действия российского правительства. По его мнению, это представители Демократической партии и основные СМИ.

В ноябре 2017 года газета The Washington Post подсчитала, что Трамп с момента избрания сделал 1 628 лживых или ошибочных заявлений.

В июне помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что, по подсчетам президентской администрации, за два месяца основные американские СМИ потратили в 70 раз больше времени на «нападки на президента и ложные истории про Россию», чем на новости о налоговой реформе, здравоохранении и рабочих местах.

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