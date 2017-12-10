У Трампа нашли телезависимость

Президента США Дональда Трампа заподозрили в излишней зависимости от просмотра телевизора. Об этом пишет The New York Times.

Как рассказали изданию приближенные американского президента, на просмотр телепередач Трамп ежедневно тратит минимум четыре часа, а иногда и вдвое больше. Каждое утро он просыпается около 05:30 утра и включает телевизор в главной спальне Белого дома.

«Во время встреч 60-дюймовый экран, установленный в гостиной, может работать без звука, но мистер Трамп следит за прокручиваемыми заголовками. То, что он пропускает, он смотрит позже на своей, как он ее называет, Super TiVo — современной системе, позволяющей записывать новостные программы с кабельных телеканалов», — отмечает NYT.

По информации издания, Трамп постоянно делится своими мыслями относительно увиденного со всеми, кто находится в комнате, или даже с персоналом, с которым связывается, когда просит принести ему ланч или диетическую колу.

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По словам сенатора Линдси Грэма (Lindsey Graham), страсть президента к просмотру телевизора связана с его убежденностью в том, что СМИ «хотят его уничтожить».

Сам Трамп во время своего турне по Азии заявил, что на самом деле он больше занимается изучением документов, чем просмотром телепередач. «Я знаю, что они любят говорить — люди, которые меня не знают, — они любят говорить, что я смотрю телевизор... Но я не смотрю, в основном из-за документов. Я читаю много документов», — подчеркнул он.

В начале декабря телеканал ABC временно отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже об экс-советнике президента США по нацбезопасности Майкле Флинне. Позже Трамп прокомментировал отстранение журналиста. «Поздравляю ABC с отстранением Росса за его ужасно неаккуратный и лживый репортаж об антироссийской охоте на ведьм. Многим телесетям и "газетам" следует так же поступать из-за их фейковых новостей!» — написал он в Twitter.

В феврале этого года пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер потребовал извинений от газеты The New York Times за публикацию статьи с подробностями первых дней Трампа. В тексте, в частности, упоминалось, что после работы президент смотрит телевизор в халате и помечает негативные статьи. Спайсер назвал эту историю выдумкой. Раскритиковал газету и сам американский лидер.