Трамп потребовал уволить журналиста за твит с фотографией полупустого зала

Дональд Трамп потребовал уволить журналиста газеты The Washington Post Дэйва Вейгела за твит с фотографией полупустого зала якобы в момент выступления президента. Об этом он написал в своем Twitter.

Вейгел ранее разместил на своем аккаунте в микроблоге сообщение с фотографией пустующих мест в зале в городе Пенсакола (штат Флорида), сопроводив изображение подписью «забито до самого верха». Президент отреагировал на данный твит и потребовал опровержения от газеты. Также глава Белого дома опубликовал несколько кадров, подтверждающих аншлаг.

Позднее Вейгел удалил тот твит и извинился, уточнив, что его ввели в заблуждение. Однако Трамп остался недоволен этим и потребовал принять в отношении журналиста жесткие меры.

Некоторые читатели президентского аккаунта указали Трампу на то, что Вейгел опубликовал фото в своем личном блоге, и глава государства не должен обращать внимание на подобные мелочи.