Трамп присвоил США победу в двух мировых войнах и похвалил себя за обстрел Сирии

Дональд Трамп заявил, что США являются нацией, выигравшей Первую и Вторую мировые войны. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида), передает РИА Новости.

Также он внес в список заслуг США отправку человека на Луну, рытье Панамского канала и то, что страна «поставила коммунизм на колени».

Трамп также в очередной раз раскритиковал политику прошлого президента. По его мнению, в годы руководства Барака Обамы «Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за черту, то Россия и Иран не пошли бы в Сирию». При этом он похвалил себя за 59 «прекрасных ракет», которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.

2 августа президент Украины Петр Порошенко поставил себе в заслугу принятие новых санкций США против России. «Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а Дональд Трамп подписал», — отметил он.

13 июля Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру.