Порошенко поставил себе в заслугу продление санкций США против России

Президент Украины Петр Порошенко поставил себе в заслугу принятие новых санкций США против России. Об этом глава государства в среду, 2 августа, написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент [США] Дональд Трамп подписал», — заявил Порошенко.

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Ранее в тот же день Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. По его словам, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер». В заявлении говорится: «Администрация ожидает, что Конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению украинского конфликта».

Также 2 августа первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что президент США был вынужден подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России. «Команда Трампа — заложник этого закона, потому что он был принят Конгрессом подавляющим большинством голосов. Нынешняя администрация пытается подстроиться под закон, что якобы это общее решение», — сказал сенатор.

В конце июля советник президента Украины Юрий Бирюков назвал санкции США против России результатом «терпеливого и мучительного» выполнения Киевом минских соглашений.