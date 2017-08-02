Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. По его словам, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер». Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Текст релиза в среду, 2 августа, опубликовал в своем Twitter телеканал ABC.

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В заявлении также говорится, что положения закона нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств. Кроме того, конгресс получает возможность менять закон в обход процесса, требуемого конституцией. Также на исполнительную власть накладываются обязательства, которые противоречат прописанному в основном законе праву главы государства определять время, масштаб и задачи международных переговоров.

В документе сказано: «Администрация ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению украинского конфликта».

Трамп пообещал, что его администрация внимательно и с уважением рассмотрит предпочтения конгресса и и будет реализовывать их в соответствии с конституционными полномочиями президента.