Маккейн счел беспокойство Трампа относительно санкций против России неуместным

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что беспокойство президента США Дональда Трампа относительно закона о введении новых антироссийских санкциях «неудивительно, но неуместно». Об этом в среду, 2 августа, пишет The Hill, ссылаясь на заявление сенатора..

«Обеспокоенность, которую озвучил в своем заявлении президент в связи с подписанием закона (о санкциях), вряд ли должна удивлять, но она неуместна», — сказано в распространенном заявлении Маккейна.

Материалы по теме Расширение хамства Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС «Трамп — заложник этого закона» Кому на самом деле достанется из-за новых антироссийских санкций

Ранее в среду президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. По его словам, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер».

В заявлении также говорится, что положения закона нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств. Кроме того, конгресс получает возможность менять закон в обход процесса, требуемого конституцией. Также на исполнительную власть накладываются обязательства, которые противоречат прописанному в основном законе праву главы государства определять время, масштаб и задачи международных переговоров.

В тот же день Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.